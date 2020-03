© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Media egiziani hanno riportato ieri la morte "per coronavirus" di una cittadina italiana al Cairo. La Farnesina conferma il decesso della connazionale ma precisa che sono ancora in corso da parte delle autorità locali gli accertamenti del caso per stabilire le cause del decesso. L'ambasciata d'Italia al Cairo è in stretto contatto con la famiglia della vittima e le sta prestando la massima assistenza.