Coronavirus:Facebook lancia portale news

(ANSA) - NEW YORK, 18 MAR - Un portale per accedere a tutte le informazioni sul coronavirus. Mark Zuckerberg presenta il 'centro di informazioni' di Facebook: aprirà in 24 ore e ha come obiettivo quello combattere le fake news e offrire informazioni accurate e certificate sul virus. Sul portale, che apparirà nella parte alta del News Feed dei suoi 2,5 miliardi di amici, ci saranno i contenuti di studiosi ma anche di celebrità nel tentativo di promuovere le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Centers for Disease Control and Prevention americano. Zuckerberg osserva come il coronavirus e le misure messe in campo per contenerlo causeranno un "importante shock economico". E precisa che Facebook non ha ricevuto dalle agenzie governative nessuna richiesta di condividere informazioni personali per controllare la diffusione del virus.