(ANSA) - WASHINGTON, 18 MAR - Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) ha respinto la richiesta del presidente venezuelano Nicolas Maduro di cinque miliardi di dollari per far fronte all'emergenza coronavirus nel Paese. "Sfortunatamente il Fondo non è nella posizione di prendere in esame questa richiesta" perche' "non c'e' chiarezza" sul riconoscimento a livello internazionale del governo venezuelano, ha spiegato l'Fmi in un comunicato.