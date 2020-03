Coronavirus: Salvini, dl va cambiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Il decreto del governo, a cui abbiamo dato suggerimenti, è solo un primo passo e non basta, è impensabile far pagare le tasse agli italiani già da questo venerdì, è impensabile che 600 euro per gli autonomi siano sufficienti ed è inaccettabile lo svuota-carceri. E' urgente migliorare e cambiare il decreto anche perchè la Borsa ha perso 300 miliardi nell'ultimo mese non vorremo che qualcuno stesse prendendo accordi a Bruxelles senza che i parlamentari siano coinvolti e ascoltati". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini.