Coronavirus: Toscana, morti salgono a 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAR - Sono 277 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Salgono dunque a 1.330 i contagiati dall'inizio dell'emergenza. Dieci guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), sette guarigioni cliniche e 22 decessi, cinque in più rispetto al dato di ieri (sono una donna di 69 anni di Montopoli Valdarno, un uomo di 87 anni di Carrara, due uomini di 72 e 77 anni di Lucca, un altro uomo di 82 anni di Camaiore). Lo riferisce la Regione Toscana all'aggiornamento di stasera specificando che i casi adesso positivi in cura restano dunque 1.291. Riguardo ai ricoveri a ora sono in totale 587 i pazienti in ospedale di cui 160 in terapia intensiva. Inoltre, dal monitoraggio giornaliero della Regione, risulta che sono diventati 10.140 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana, di cui 4.146 prese in carico da ciascuna Asl. Gli altri 5.994 sono cittadini che hanno avuto contatti stretti con casi positivi.