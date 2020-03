Di Maio, da Francia un mln mascherine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Sono ore intense, stiamo lavorando per far arrivare in Italia aiuti sanitari in modo da tutelare nel migliore dei modi la salute dei nostri cittadini". Lo spiega il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook, ricordando che "ieri dalla Cina è stato consegnato, con il supporto della Croce Rossa, un carico con 1 milione di mascherine e 100mila kit per fronteggiare l'emergenza coronavirus e dare supporto ai nostri medici, infermieri e personale socio sanitario e in queste ore sono state sbloccate anche 800.000 mascherine che stanno arrivando in Italia". Di Maio ha sottolineato che "sono diversi gli Stati che si stanno dimostrando solidali con noi. La Francia ad esempio donerà all'Italia un milione di mascherine e 20mila camici. Dagli USA un'altra bella notizia: ci è stato donato un ospedale da campo da 68 posti. Andiamo avanti con il massimo impegno. E non molliamo".