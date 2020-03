Marche,119 ricoveri in terapia intensiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 18 MAR - In tutto sono attualmente 757 le perone ricoverate in strutture sanitarie marchigiane - 119 in terapia intensiva, 580 in altri reparti e 58 in area post critica - nell'ambito dell'emergenza coronavirus. I positivi, secondo l'aggiornamento del Gores Marche, in isolamento domiciliare sono 719; i pazienti dimessi sono 39 e quelli deceduti 91. Nella regione registrati finora 1.567 casi di positività. In provincia di Pesaro Urbino stanno raggiungendo quota mille (910); ad Ancona 403 casi, seguita da Macerata (160), Fermo (25) e Ascoli Piceno (23). Sono invece risultati negativi in tutto 2.542 test. Tra non positivi, ce ne sono 4.408 in isolamento domiciliare (648 con sintomi e 3.670 asintomatici) tra cui 486 operatori sanitari. Il maggior numero di ricoveri in terapia intensiva è a Marche Nord (32); seguono Ancona (29), Civitanova Marche e Inrca Ancona (9 ciascuna). In reparti semi-intensivi ci sono 145 persone; 58 degenti post critici.