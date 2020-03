Papa: chiesto a Dio di fermare epidemia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "In questi giorni difficili possiamo ritrovare i piccoli gesti concreti di vicinanza e concretezza verso le persone che sono a noi più vicine. Se viviamo questi giorni così, non saranno sprecati": così papa Francesco in un'intervista a La Repubblica. "Ho chiesto al Signore di fermare l'epidemia: fermala con la tua mano. Ho pregato per questo - afferma Bergoglio -. Ringrazio chi si spende per salvare gli altri. E chiedo che tutti siano vicini a coloro che hanno perso i propri cari".