Papa,medici e infermieri danno loro vita

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 18 MAR - Il Papa ha dedicato oggi la messa a Santa Marta agli operatori sanitari morti a causa del coronavirus. "Preghiamo oggi per i defunti, coloro che a causa del virus hanno perso la vita. In modo speciale vorrei che pregassimo per gli operatori sanitari" che "sono morti in questi giorni: hanno donato la vita nel servizio agli ammalati". Nel corso dell'udienza generale dalla Biblioteca del Palazzo apostolico, Papa Francesco ha invece rilanciato l'iniziativa della Conferenza episcopale italiana a recitare, tutti insieme domani 19 marzo, festa di San Giuseppe, un rosario per l'Italia particolarmente provata dalla pandemia del coronavirus. "Io vi accompagnerò da qui" ha detto il pontefice. Francesco ha invitato a chiedere a San Giuseppe che "custodisca in modo speciale le nostre famiglie, gli ammalati, le persone che si stanno prendendo cura degli ammalati, medici e infermieri che rischiano la vita in questo servizio".