(ANSA) - WASHINGTON, 18 MAR - La Casa Bianca chiede al Congresso di stanziare 500 miliardi per due tranche separate di pagamenti agli americani nelle prossime settimane ed altri 300 miliardi di dollari per aiutare le Pmi a pagare gli stipendi nell'emergenza coronavirus: è la proposta del tesoro Usa, come scrive il New York Times citando documenti circolanti a Capitol Hill.