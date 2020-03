Coronavirus, in Italia più morti che in Cina.

Il numero di vittime in Italia per Coronavirus ha superato quelle complessive della Cina: sono 3.405 i morti, con un aumento rispetto a mercoledì di 427. In Cina le vittime registrate finora sono 3.245. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri descritti era stato di 475.

Sono 59 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive della Lombardia trasferiti nelle altre regioni. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa sottolineando che di questi 22 positivi sono positivi al Covid-19 e 37 malati ordinari

Sono presenti 33.190 i malati di coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a mercoledì di 4.480. coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a mercoledì di 4.480. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime ei guariti - ha raggiunto i 41.035.

Dai dati della Protezione Civile emergono che sono 13.938 i malati in Lombardia (1.672 in più di ieri), 4.506 in Emilia Romagna (+591) , 3.169 in Veneto (+216), 2.754 in Piemonte (+567), 1.622 nelle Marche ( +146), 1.422 in Toscana (+131), 883 in Liguria (+139) 741 nel Lazio (+91), 605 in Campania (+182), 522 in Friuli Venezia Giulia (+106), 491 in Trentino (+ 55), 421 in provincia di Bolzano (+55), 449 in Puglia (+87), 321 in Sicilia (+54), 366 in Abruzzo (+117), 328 in Umbria (+87), 38 in Molise (+ 17), 204 in Sardegna (+72), 209 in Valle d'Aosta (+47), 164 in Calabria (+38), 37 in Basilicata (+10).

Quanto alle vittime , se ne registrano: 2.168 in Lombardia (+209), 531 in Emilia Romagna, (+73) , 115 in Veneto (+21), 175 in Piemonte (+21), 115 nelle Marche (+23), 38 in Toscana (+16), 91 in Liguria (+18), 17 in Campania (+8), 38 Lazio (+6), 36 in Friuli Venezia Giulia (+5), 25 in Puglia (+6), 14 in provincia di Bolzano (+5), 4 in Sicilia (+1), 11 in Abruzzo (+4), 2 in Umbria (+0) 6 in Valle d'Aosta (+3), 12 in Trentino (+5) , 3 in Calabria (+2), 2 in Sardegna (+0), 2 in Molise (+1).

I tamponi complessivi sono 182.777, dei quali oltre 115mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. 115mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. 115mila 115mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Sono 4.440 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 415 in più di ieri. coronavirus, 415 in più di ieri. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 1.084.

«Ho firmato un'ordinanza per la dematerializzazione delle ricette mediche, con l'attribuzione di un codice; i cittadini non richiedono più un medico di base, ma un codice in farmacia per ritirare i farmaci »ha detto Borrelli.

"Il picco è vicino"

Il «picco è vicino, c'è un andamento che riusciamo a monitorare, ma abbiamo bisogno di tempo». Così il presidente della Società italiana Pediatria Antonio Villani ha osservato un chi lo chiedeva se la crescita così alta dei malati registrati oggi può essere una tariffa con il raggiungimento del picco dei contagi in Italia. «Le misure prese - ha aggiunto - ci danno la garanzia di ottenere il risultato che noi auspicavamo, ma vanno rispettate tutte le indicazioni. Se i cittadini si attengono alle misure, penso che l'Italia potrà superare questa sfida ».