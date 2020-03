Coronavirus:N.Zelanda,stop non residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Anche la Nuova Zelanda, dopo l'Australia, ha vietato oggi l'ingresso nel Paese ai non residenti per contenere la pandemia di coronavirus: il provvedimento vale anche per i cittadini australiani, che normalmente possono entrare in Nuova Zelanda senza visto. "La nostra priorità è quella di proteggere i neozelandesi dal Covid-19 - ha detto la premier Jacinda Ardern in una conferenza stampa -. Nei giorni scorsi è divenuto sempre più chiaro che la diffusione del virus in altre parti del mondo significa che dobbiamo prendere misure più stringenti ai confini". La misura annunciata oggi, ha proseguito Ardern, vieta l'ingresso nel Paese a tutti i turisti e alle persone che hanno un visto temporaneo, come gli studenti o i lavoratori stagionali. Il governo ha inoltre annunciato oggi che i casi di contagio da coronavirus nel Paese sono aumentati a 28 rispetto ai 20 di ieri: tutti i nuovi contagi sono stati 'importati' da persone provenienti dall'estero.