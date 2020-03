Coronavirus: Nato,crisi senza precedenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 19 MAR - "Questa è una crisi che non ha precedenti, in passato abbiamo superato crisi e insieme supereremo la crisi del coronavirus". E' il messaggio lanciato oggi dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg che ha presentato le condoglianze alle famiglie delle vittime ed espresso la sua "solidarietà a chi soffre per il virus" e la sua "gratitudine a tutti quelli che lavorano nel settore sanitario in prima linea e combattono il virus giorno e notte, ma anche al "personale militare". Stoltenberg ha poi affermato che questo è un "momento in cui la nostra resilienza viene messa a dura prova e testata fino al limite" con i "governi alleati che hanno preso misure che non hanno precedenti e che hanno profonde conseguenze economiche". Poi ha ricordato le misure "robuste" e "preventive" adottate dalla Nato, ad esempio al quartiere generale a Bruxelles per limitare i rischi e la diffusione del virus e per poter assicurare che "il nostro lavoro continui".