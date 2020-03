Coronavirus: primo morto a Mosca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 19 MAR - Il centro di risposta all'epidemia di coronavirus ha fatto sapere che in Russia, a Mosca, si è verificato il primo decesso legato all'epidemia. "Si tratta di una donna di 79 anni con una serie di malattie croniche, come diabete, arteriosclerosi e ipertensione". Il decesso è avvenuto nel reparto malattie infettive dell'ospedale N.2 di Mosca. Lo riportano i media russi.Le autorità di Mosca non prevedono di introdurre il coprifuoco in città per combattere la diffusione del nuovo coronavirus (COVID-19). Lo ha detto la task force di Mosca contro l'epidemia, smentendo nuovamente le notizie riportate da alcuni media.