Covid-19,infezione dilaga in casa riposo

(ANSA) - FORLI', 18 MAR - Preoccupa nel Forlivese la situazione all'interno della casa di riposo 'Pellegrino Artusi' di Forlimpopoli. E' grave, ma stazionaria nelle ultime 24 ore. Dei 35 ospiti attuali della struttura 25 sono positivi al coronavirus, altri due sono deceduti nei giorni scorsi. Colpiti anche otto fra infermieri e ausiliari; due di questi si trovano isolati in struttura sanitaria, mentre gli altri si trovano a domicilio. La casa di riposo è stata isolata dal resto della cittadina e si provvede a rifornirla di tutti i beni necessari. "Al momento - precisa Sauro Urbini, presidente dell'Asp forlivese che gestisce la struttura - riusciamo a far fronte ai turni giornalieri del personale, però occorrono rinforzi, specialmente per la notte". Impossibile, viene spiegato, mantenere la distanza di sicurezza fra personale e ospiti, diversi dei quali debbono essere imboccati e accompagnati in bagno.