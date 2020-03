Covid: Papa sospende processi Vaticano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 19 MAR - Il Papa, "vista la particolare condizione sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19", ha disposto fino al 3 aprile 2020 la sospensione di tutte le attività processuali in corso presso gli Uffici giudiziari dello Stato della Città del Vaticano, "nonché dei relativi termini di decadenza e di prescrizione". "Tale previsione, già adottata in Italia, non opera - spiega la Santa Sede - con riguardo alle attività di indagine" e "rispetto a quei procedimenti che necessitino di essere trattati per ragioni di urgenza".