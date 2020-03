© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "L'opposizione si dimostri all'altezza della situazione. Non ostacoli, ma dia il suo contributo per l'approvazione di misure vitali per il paese. La rapidità delle decisioni è parte della soluzione. Rischiamo che a pagare siano gli italiani". Lo ha scritto su Twitter Graziano Delrio Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.