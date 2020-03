© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Il nostro Paese non si ferma. Scienziati, medici e ricercatori italiani stanno lavorando giorno e notte. E stanno dimostrando, ancora una volta, grande professionalità e competenza. Questa emergenza passerà, ma loro resteranno, resteranno per rendere l'Italia ancora più forte, per renderci sempre più orgogliosi di essere italiani". Questo il messaggio postato questa mattina dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio con un'esortazione: "Coraggio".