Iran chiude bazar fino al 3 aprile

(ANSA) - ISTANBUL, 19 MAR - Il presidente iraniano Hassan Rohani ha ordinato la chiusura fino al 3 aprile di centri commerciali, negozi e bazar in tutto il Paese per contrastare al diffusione del coronavirus, esclusi quelli che vendono beni di prima necessità, come il cibo, e materiali sanitario. Lo ha annunciato lo stesso Rohani in una riunione sull'emergenza Covid-19, cui hanno preso parte anche il presidente del Parlamento Ali Larijani e il capo della magistratura Ebrahim Raisi. Il ministro dell'Interno Rahmani Fazli e i governatori locali sono stati incaricati di mettere in atto le relative misure. Lo riportano media locali.