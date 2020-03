Iran: un morto ogni dieci minuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEHERAN, 19 MAR - Sulla base delle ultime statistiche una persona muore ogni 10 minuti a causa del coronavirus in Iran: lo ha sostenuto oggi il portavoce del ministero della Sanità, Kianoush Jahanpour, in un messaggio pubblicato sul suo account Twitter. Esortando i cittadini a rimanere a casa e a non viaggiare durante le vacanze del Capodanno persiano (il Nowruz, che si celebra domani), Jahanpour ha aggiunto che ogni ora circa 50 persone vengono contagiate dalla malattia. Il portavoce ha poi annunciato che finora le vittime sono 1.135 ed i contagiati sono 17.361.