(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 19 MAR - L'emergenza coronavirus ferma il cantiere della Basilica di San Benedetto a Norcia, crollata per il terremoto del 2016. In particolare lo stop riguarda lo svuotamento delle macerie che ancora occupano la parte absidale della "casa" del santo patrono d'Europa. Ma i lavori, come confermato anche dalla soprintendente alle Belle arti dell'Umbria Marica Mercalli, riprenderanno soltanto una volta terminata la pandemia di Covid-19. (ANSA).