(ANSA) - MADRID, 19 MAR - In Spagna i morti da coronavirus sono arrivati a quota 767, saliti del 30% in 24 ore. Anche la Spagna ha fatto richiesta di sostegno al Meccanismo di protezione civile europeo per i materiali di protezione, a causa della pandemia del coronavirus, aggiungendosi così all'Italia. Lo rende noto il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic.