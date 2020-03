Spagna: hotel trasformato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - MADRID, 19 MAR - Un primo hotel di Madrid è stato trasformato in una struttura ospedaliera, per curare i casi meno gravi di coronavirus che non richiedono il ricovero. Questo "alleggerirà la pressione" negli ospedali e "libererà le stanze", ha affermato la regione di Madrid in una nota. Un altro hotel a quattro stelle in città, il Marriot Auditorium, sarà aperto ai pazienti da domani. In totale, l'associazione alberghiera nella capitale spagnola ha annunciato di aver "reso disponibili 9.000 posti letto in oltre 40 hotel per assistere i malati affetti da coronavirus".