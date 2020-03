Ue lavora a rimpatrio 100mila europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 19 MAR - "Siamo qui per aiutare gli oltre centomila europei bloccati all'estero per la crisi del coronavirus a tornare a casa. Lavoriamo in stretto contatto con i governi nazionali per riportarli in Ue. In tempi come questi è bene far parte di una comunità forte: l'Unione europea". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio su Twitter, annunciando che l'Ue sta organizzando 13 voli per i rimpatri di europei bloccati in Egitto, Marocco, Tunisia, Argentina, ed altri Paesi.