130 mila francesi bloccati all'estero

(ANSA) - PARIGI, 20 MAR - Circa 130.000 cittadini francesi sono attualmente bloccati all'estero a causa delle misure prese a livello mondiale per far fronte alla pandemia di coronavirus: lo detto il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian nel corso di un'intervista a radio France Info. Il ministro ha spiegato che gran parte di queste persone avevano lasciato il Paese per andare in vacanza, sottolineando che il governo è al lavoro per organizzare il loro rientro in patria. (ANSA).