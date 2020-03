"Sono 627 le persone decedute oggi con il Coronavirus, 20.688 i tamponi eseguiti, 2.655 le persone in terapia intensiva, 16020 i ricoverati con sintomi, 19.185 in isolamento domiciliare".

Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per tariffa il punto sull'emergenza coronavirus.

"Sono 37.860 i casi positivi, 5.129 le persone guarite, 4.032 i deceduti, 47.021 i casi totali".

"Ho firmato un’ordinanza per il pagamento anticipato delle pensioni, che avverrà dal 26 al 31 marzo e così accadrà per aprile e i mesi successivi". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus.

«Smentisco seccamente che il dipartimento (di Protezione civile - ndr) si starebbe preparando per dichiarare le condizioni di biocontenimento su tutto il territorio nazionale da metà aprile. E’ una fake news che circola, queste false notizie vanno punite, chi le mette in rete deve essere punito: sono destituite di ogni fondamento e sono anche allarmistiche». Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.