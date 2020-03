Coronavirus: Baviera ordina il lockdown

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 20 MAR - Le autorità della Baviera, il più grande Land tedesco, hanno ordinato il lockdown per far fronte all'emergenza del coronavirus: lo ha reso noto il governo locale. Si tratta del primo Land a farlo. Secondo il provvedimento sarà possibile uscire di casa solo per fare acquisti indispensabili, andare in farmacia o dal medico, aiutare persone bisognose, visitare il proprio partner o per fare sport. Le attività fisiche saranno consentite però solo da soli o al massimo in coppia. Domenica, come è noto, la cancelliera Angela Merkel ed i governatori dei Land si consulteranno per decidere un'eventuale estensione di queste misure a tutto il Paese.