(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Trovo surreale che in piena emergenza coronavirus si pensi a tutelare più i carcerati che gli agenti della Polizia Penitenziaria. Non si può utilizzare un'emergenza sanitaria come giustificativo per l'ennesimo svuota-carceri". Lo scrive su facebook la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.