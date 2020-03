© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 20 MAR - Il numero dei decessi provocati dal coronavirus in Europa ha superato quota 5.000: è quanto risulta da un conteggio dell'agenzia di stampa Afp. Si tratta quindi della metà del totale dei decessi a livello mondiale, che secondo la Johns Hopkins University sono ora 10.031. In Italia, come è noto, i morti sono 3.405 (dato aggiornato a ieri) ed è di oggi la notizia secondo cui il numero dei decessi ha superato le 1.000 unità in Spagna.