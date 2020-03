Coronavirus: stretta Piemonte, pronta nuova ordinanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Nuova stretta del Piemonte per contrastare la diffusione del coronavirus. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è pronto a firmare una nuova ordinanza per ridurre ulteriormente le attività all'aperto. "Col fine settimana alle porte, non posso più aspettare. Sono giorni che sollecito il governo", spiega all'ANSA il governatore, che per condividere il testo della nuova ordinanza alle 13 riunirà in videoconferenza i presidenti delle Province piemontesi, i sindaci dei capoluoghi e i rappresentanti di Anci e Uncem. "C'è ancora troppa gente in giro", aggiunge il presidente Cirio, che invierà l'ordinanza regionale al premier Giuseppe Conte con una lettera in cui - spiega - "chiedo misure più restrittive rispetto a quelle adottate". (ANSA).