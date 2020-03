La Gran Bretagna richiama 65 mila medici in pensione

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Le autorità britanniche hanno deciso di richiamare oltre 65.000 tra medici e infermieri in pensione per far fronte alla pandemia di coronavirus che ha già provocato 144 morti nel Paese. Secondo quanto riporta la Bbc il Servizio sanitario nazionale (NHS) sta inviando le lettere ai medici e agli infermieri in pensione in Inghilterra e nel Galles. Inoltre, le autorità hanno chiesto a chiunque abbia lasciato la professione medica negli ultimi tre anni in Scozia di ritornare in servizio.

