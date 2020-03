Gran Bretagna, Boris Johnson chiude tutto, compresi pub, negozi e club

Boris Johnson ha annunciato l'ordine di chiusura da stanotte di pub, ristoranti (esclusi take away) cinema, teatri, palestre, negozi e club a causa dell’emergenza coronavirus. Si tratta di un primo passo verso un lockdown più generalizzato non ancora adottato. Il premier ha poi confermato l’obiettivo di «invertire la tendenza» dei contagi «in 3 mesi» in tutto il Regno Unito, ma ridimensionandolo a «un’ambizione» attraverso «nuovi test, nuovi farmaci, nuove tecnologie», oltre «all’enorme sforzo e sacrificio» sul distanziamento sociale.

gran bretagna