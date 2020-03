Nuova ordinanza del governo: parchi chiusi, vietato andare nelle seconde case

Il governo adotta questa sera un’ordinanza con nuove misure restrittive per contenere il contagio da Coronavirus. Le nuove misure, che si sommano alle esistenti, sono valide dal 21 marzo al 25 marzo, quando scade il dpcm che aveva imposto la stretta a tutti gli spostamenti e la chiusura di bar e negozi.

Stop a spostamenti verso seconde case nei festivi. Lo prevede una norma contenuta nell’ordinanza e riguarda anche i prefestivi. «Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona».

«L'attuale produzione italiana è di circa un milione di mascherine al mese, ma grazie alle nuove misure contenute nel decreto Cura Italia verranno raggiunti 75 milioni di unità nel giro di un mese, per poi crescere ancora». Lo scrive su Fb il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli che ha partecipato nel pomeriggio in videoconferenza al Consiglio dell’Unione Europea informale sulla Competitività. L'aumento della produzione sarà possibile anche grazie «ai 50 milioni di finanziamento alle imprese» e ai «400 milioni dei contratti di sviluppo» previsti nel decreto.

«E' necessario fare ancora di più per contenere il contagio. Garantire un efficace distanziamento sociale è fondamentale per combattere la diffusione del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia». Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo avere firmato la nuova ordinanza restrittiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus