Siria: Cremlino, telefonata Putin-Assad

(ANSA) - MOSCA, 20 MAR - Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente siriano Bashar al-Assad hanno discusso la situazione in Siria durante una conversazione telefonica. Lo ha detto il servizio stampa del Cremlino. Putin e al-Assad "hanno discusso la situazione in Siria, anche nel contesto dell'attuazione degli accordi russo-turchi del 5 marzo di quest'anno per la stabilizzazione della situazione nella zona di Idlib". "Hanno anche preso in considerazione aspetti del progresso del processo politico nel quadro del Comitato costituzionale siriano e dell'assistenza umanitaria alla Siria", ha detto il servizio stampa, citato da Interfax.