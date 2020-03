Stretta a New York, il 100% dei lavoratori a casa

Il 100% dei lavoratori nello Stato di New York deve stare a casa, ad eccezione del personale essenziale al quale è consentito andare al lavoro. Lo annuncia il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo. «Restate a casa, non prendete i trasporti pubblici a meno che non sia necessario», dice Cuomo. I casi di coronavirus nello Stato di New York sono 7.102, di cui 4.408 nella città di New York. «Abbiamo aumentato il numero dei test e di conseguenza il numero dei casi aumenta», afferma il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, sottolineando che rispetto a giovedì i casi sono aumentati di 2.950. I morti nello Stato sono 35.

