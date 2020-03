Sono 793 i decessi in più di ieri. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borelli, nel corso della conferenza stampa nella sede del Dipartimento sull'emergenza coronavirus. Sono 6.072 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 943 in più di ieri. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 689.

Sono 42.681 i malati di coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 4.821. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime ei guariti - ha raggiunto i 53.578. Ieri i malati in più erano stati 4.670.

Dai dati della Protezione civile emergono che sono 17.370 i malati in Lombardia (1.950 in più di ieri), 5.661 in Emilia-Romagna (+572 di ieri), 4.214 in Veneto (+537), 3.506 in Piemonte (+262), 1.997 nelle Marche (+153), 1.905 in Toscana (+192), 1.159 in Liguria (+158), 1.086 nel Lazio (+174), 793 in Campania (+91), 666 in Friuli Venezia Giulia (+111), 790 in Trentino (+120), 600 in provincia di Bolzano (+70), 642 in Puglia (+91), 458 in Sicilia (+79), 494 in Abruzzo (+72), 447 in Umbria (+63), 304 Valle d'Aosta (+47), 321 in Sardegna (+33), 225 Calabria (+24), 47 in Molise (+8), 66 in Basilicata (+ 14).

Quanto alle vittime, se ne registrano: 3.095 in Lombardia (+546), 715 in Emilia-Romagna (+75), 146 in Veneto (+15), 238 in Piemonte (+29), 154 nelle Marche (+17), 72 in Toscana (+25), 152 in Liguria (+33), 22 in Campania (+5), 50 Lazio (+7), 42 in Friuli Venezia Giulia (+4), 29 in Puglia (+3), 20 in provincia di Bolzano (+3), 6 in Sicilia (+2), 22 in Abruzzo (+5), 10 in Umbria (+3), 8 in Valle d'Aosta (+1), 28 in Trentino (+15 ), 5 in Calabria (+1), 4 in Sardegna (+2), 7 in Molise (+2).

I tamponi complessivi sono 233.222, dei quali oltre 144 mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

«E 'stato organizzato con Alitalia il viaggio per lontano arrivare 52 medici cubani che arriveranno domani e partiranno per la Lombardia per gestire l'ospedale da campo a Cremona». L'ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione civile.