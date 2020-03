Conte ha firmato il nuovo decreto: via libera anche a colf, badanti e call center. Vietato il rientro nelle proprie abitazioni se in un comune diverso

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm che dispone di nuove misure restrittive per l'emergenza coronavirus.



La validità dei Dpcm e delle ordinanze attualmente emana vale fino al 3 aprile. «Le disposizioni del decretohanno effetto dalla data del 23/03/20 e sono efficaci fino al 3/4/20 », si legge nel testo.

«Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza». E 'quanto si legge nel Dpcm che dispone di nuove misure restrittive. Le attività che, con il provvedimento, vengono sospese, «possono comunque avvenire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile», si legge ancora nel testo.

«Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso dai cambiamenti delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 dal Governo e dalle parti sociali».



E 'di 80 voci nell'elenco delle attività che riporta a rimanere aperte. L'allegato al Dpcm precisa che continuerà a essere consenso anche assegnato alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini. Resteranno in funzione le filiere alimentari per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmacia e, tra i servizi, quelli dei call center. La lista potrà essere aggiornata con decreto del Mise sentito il Mef.



«E 'fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati ​​dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per dimostrare esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di saluto; conseguentemente dell'articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole «. E 'sostituito il rientro presso il proprio domicilio, l'abitazione o la residenza »sono soppresse».

Ecco l'elenco delle attività consentite



EMILIA-ROMAGNA - E 'di ieri la chiusura dei mercati e delle attività commerciali la domenica, fino al 3 aprile. Sono chiusi i parchi e si gira in bici o piedi solo per lavoro o necessità. Attività motorie in prossimità della propria abitazione. Provvedimenti più stringenti per il Riminese.