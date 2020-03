Il Marocco blocca i giornali cartacei

Sospese le pubblicazioni cartacee: a partire da oggi non si troveranno più quotidiani nè riviste in Marocco. E’ l’ultima misura restrittiva presa dal governo per arginare il diffondersi del coronavirus, la prima di questo genere. «In considerazione del ruolo importante e vitale della stampa nazionale», il ministero della Cultura esorta però le aziende editoriali «a fornire contenuti con mezzi alternativi, per contribuire comunque agli sforzi di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA marocco

giornali

coronavirus