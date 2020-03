Incontra positivo, Merkel in quarantena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 22 MAR - La cancelliera tedesca Angela Merkel entra in quarantena dopo aver incontrato un medico risultato poi essere positivo al coronavirus. Lo riferisce il portavoce citato dalla Dpa. In una conferenza stampa, Merkel aveva intanto illustrato i nuovi provvedimenti per la Germania: i contatti all'esterno sono possibili solo con una persona che non appartiene al proprio nucleo familiare e alla propria abitazione, o con le persone che vivono nella stessa casa. La cancelliera ha aggiunto che, nei luoghi pubblici, "vanno mantenuti almeno 1,5 metri, meglio ancora due metri di distanza". "Sono regole non consigli", ha sottolineato, "la polizia e gli addetti all'ordine pubblico sorveglieranno il rispetto delle regole, e le violazioni verranno sanzionate".