Mario Stanic: 'Forte scossa, ma noi stiamo bene. Un abbraccio a tutti i parmigiani'

La forte scossa che stamattina ha fatto tremare Zagabria non ha fortunatamente arrecato danni in vite umane, con una sola triste eccezione. Mario Stanic, indimenticato centrocampista crociato e della nazionale croata, vive nella capitale insieme alla sua famiglia e, raggiunto telefonicamente, ha spiegato di aver avuto molta paura ma di non aver avuto conseguenze. "Nella zona dove abitiamo noi le case sono tutte nuove e costruite con criteri antisismici - ha spiegato - perciò non hanno subito danni rilevanti. Abbiamo avuto molta paura perché la scossa è stata bella grossa, ma senza veri disagi. Il centro storico di Zagabria, dove le case sono antiche, ha avuto invece molti danni. Anche la cattedrale è stata danneggiata. E' proprio un brutto periodo questo, visto che anche qui da noi il coronavirus sta facendo molte vittime. Noi viviamo chiusi in casa e usciamo solo per fare la spesa. Ne approfitto per mandare un grosso saluto e un abbraccio a tutti i parmigiani".

terremoto

zagabria