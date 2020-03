Centinaia di auto dal Nord sullo Stretto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MESSINA, 23 MAR - "In coincidenza con l'annuncio del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ieri sera si è registrato un consistente quanto pericoloso afflusso di auto all'imbarcadero di Villa San Giovanni sui traghetti privati per Messina". A denunciarlo il segretario generale del sindacato Orsa, Mariano Massaro, che aggiunge: "Stiamo parlando di numeri importanti, centinaia di automobili in marcia verso la Sicilia che secondo i molteplici i decreti del Governo Centrale e le ordinanze del Presidente della Regione, dovrebbe essere abbondantemente blindata".