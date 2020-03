Di Maio a Ue, porti italiani per sbarchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "L'Italia in questo momento non è disponibile a dare i propri porti per gli sbarchi nell'ambito della nuova missione Ue per fermare l'ingresso di armi in Libia. Non si tratta di voler essere buoni o cattivi, si tratta semplicemente di misurare le nostre forze e metterle tutte a disposizione dei nostri concittadini. L'Italia ora non può, chiede e vuole essere aiutata". E' il messaggio, secondo quanto si apprende, che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha rivolto ai sui colleghi europei riuniti oggi in videoconferenza.