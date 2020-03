Johnson ordina lockdown nel Regno Unito

(ANSA) - LONDRA, 23 MAR - Negozi chiusi e tutti in casa: Boris Johnson ordina misure restrittive all'italiana per il Regno Unito contro la diffusione del coronavirus. Da stasera - ha annunciato il premier in un discorso alla nazione - stop a tutti gli esercizi commerciali non essenziali, mentre sono vietate riunioni in pubblico di più di due persone, con multe da 30 sterline ai trasgressori. Parchi aperti in parte, luoghi di preghiera chiusi, si potrà uscire soltanto per lavoro, la spesa, portare a spasso il cane, far esercizio o per assistenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus