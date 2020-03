L'Unicef raccoglie fondi per l'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Vista la "drammatica situazione", l'Unicef ha deciso "in via eccezionale" di inviare aiuti all'Italia, in particolare maschere chirurgiche, guanti chirurgici e per test, tute e occhiali protettivi, mascherine, camici e termometri. "In supporto del Governo, del Commissario straordinario e della Protezione Civile, che ringraziamo per la collaborazione, verranno individuate strutture sanitarie di aree dove c'è più necessità di avere subito disponibili queste importanti materiali sanitari per contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19". Si tratta di "un primo aiuto concreto, a cui ne seguiranno altri", ha spiegato il presidente di Unicef Italia Francesco Samengo. "Ma il nostro impegno continuerà anche con altre iniziative e con il lancio di una campagna di raccolta fondi che ci vedrà impegnati per affrontare questa emergenza nei prossimi mesi. È possibile già da oggi effettuare una donazione tramite il sito web www.unicef.it/coronavirus. È una corsa contro il tempo, solo insieme possiamo farcela".