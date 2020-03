© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 23 MAR - "Non possiamo lasciare che la cura sia peggio del problema in sé. Alla fine del periodo di 15 giorni, prenderemo una decisione su come procedere": lo ha twittato Donald Trump, riferendosi ai provvedimenti restrittivi annunciati lunedì scorso. Il periodo finisce martedì della prossima settimana.