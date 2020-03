Usa donano sistema emergenza mobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AVIANO (PORDENONE), 23 MAR - Un C-130 delle forze aeree degli Stati Uniti, decollato dalla base tedesca di Ramstein, ed atterrato nella base Usaf di Aviano, ha trasportato - per la consegna al Ministero della Difesa italiano - un sistema medico mobile e fisso in grado di stabilizzare fino a 40 pazienti En-Route (ERPSS), da impiegare nella lotta al Coronavirus. Il sistema fornisce 10 posti letto e può supportare i pazienti per 24 ore. 'Italy at Nato' ha ringraziato in un tweet le autorità Usa: "Profondamente grati ai nostri Alleati americani per il loro immancabile supporto di fronte all'emergenza Covid19". Sottolineando l'importanza di "affrontare insieme le sfide" e la necessità di una "risposta comune a questa crisi sanitaria globale", il Generale Jeff "Cobra" Harrigian, comandant Usafe-Afafrica, ha commentato: "Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri amici italiani, lo U.S. Department of State e l'U.S. European Command, per assicurarci di fornire l'attrezzatura giusta in modo sicuro e tempestivo".