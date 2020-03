Zaky: udienza rinviata al 30 marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - E' stata rinviata al prossimo lunedì, 30 marzo, l'udienza di Patrick George Zaky, il ricercatore e attivista egiziano, studente del Master Gemma dell'Università di Bologna, detenuto nel Paese di origine ormai da un mese e mezzo. Lo ha scritto su Twitter Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia, che raggiunto al telefono ha spiegato: "Ancora non si conoscono le ragioni dello slittamento dell'udienza, ci aspettano altri 7 giorni di attesa. Un altro pezzettino di calvario. La cosa grave è che Patrick, da innocente, rimarrà un'altra settimana nel carcere di Tora. Un centro di detenzione, per lui che è asmatico, insalubre e sovraffollato". Alla prossima udienza manca una settimana esatta "noi continueremo a farci sentire - ha aggiunto Noury - lanceremo una 'Twitter storm' indirizzata all'autorità egiziane per chiedere la liberazione di Patrick. Troveremo anche il modo di consegnare alle istituzioni locali le 89mila firme che abbiamo raccolto lanciando la petizione su Amnesty.it".