Aula 'contingentata' per discorso Conte

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - La presenza dei deputati nell'Aula della Camera all'informativa urgente del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull'emergenza Coronavirus, prevista per domani alle 9,45, sarà contingentata: lo si apprende dai gruppi parlamentari di Montecitorio i quali danno conto di una intesa in tal senso raggiunta e che sarà ratificata nel pomeriggio dalla conferenza dei capigruppo, convocata per le 18. In particolare, in Aula entrerà un sesto dei deputati per ciascun gruppo. Ciascun gruppo avrà a disposizione 10 minuti per intervenire.