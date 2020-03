Bruni, altri tre positivi in Vaticano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Allo stato attuale sono quattro i casi di positività al coronavirus riscontrati: oltre al primo di cui si è data precedentemente notizia, si tratta di un dipendente dell'Ufficio Merci e di due dipendenti dei Musei Vaticani". Lo dice il direttore della Sala Stampa della S.Sede, Matteo Bruni. "Le quattro persone erano state poste in isolamento in via cautelativa prima che risultassero positive al test e il loro isolamento dura ormai da oltre 14 giorni; attualmente sono in cura in strutture ospedaliere italiane o presso la propria abitazione".