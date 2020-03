Bucci, ok Prefetto a lavori Ponte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 24 MAR - "Il Prefetto di Genova oggi ha dato l'autorizzazione ai lavori del ponte ad andare avanti, anche a tutte le aziende che sono in filiera". Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del ponte Marco Bucci nel punto stampa sul coronavirus". E' un segnale estremamente positivo, perché vuol dire che c'è la volontà da parte del Governo e di tutte le amministrazioni di portare avanti i lavori del ponte, ovviamente in sicurezza, la sicurezza degli operai e di tutti gli impiegati è la priorità numero uno".